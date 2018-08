Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onze crianças viviam em cativeiro no Novo México sem água ou comida

"Pareciam refugiados de um país do terceiro mundo", disse o xerife que os resgatou, nos EUA.

Por Beatriz Ferreira | 08:37

A polícia norte-americana resgatou 11 crianças que viviam em cativeiro numa "caravana imunda", em Amalia, no Estado norte-americano do Novo México. Dois homens foram detidos.



Oito agentes da polícia do condado de Taos deslocaram-se, na sexta-feira, ao local no âmbito de uma investigação ao desaparecimento de uma criança de três anos. Em vez de a encontrarem, depararam-se com 11 crianças com idades compreendidas entre 1 e 15 anos.



"Pareciam refugiados de um país de terceiro mundo, não tinham comida, água potável nem sapatos e estavam vestidos com trapos sujos", disse o xerife Jerry Hogrefe, num comunicado publicado na rede social Facebook.



"A única comida que encontrámos foram umas batatas e uma caixa de arroz na caravana imunda", adiantou.



Lucas Morten e Siraj Wahhaj, os dois homens que se encontravam no local, foram detidos. Estavam armados mas não houve tiroteio.



Três mulheres, que as autoridades acreditam serem as progenitoras das crianças, também foram detidas. As crianças ficaram sob custódia do Estado.