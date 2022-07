Pelo menos 18 pessoas, incluindo uma moradora, morreram na quinta-feira durante uma operação policial contra o crime organizado no Complexo do Alemão, uma favela do Rio de Janeiro, no Brasil.

O anterior balanço apontava para quatro vítimas mortais.

Das 18 pessoas mortas, 16 são suspeitas de pertencer a fações criminosas, uma era moradora da favela e a última um agente da força de segurança de 38 anos, disse um porta-voz da polícia, numa conferência de imprensa.