Organização dos Estados Americanos diz que referendo na Venezuela para anexar território da Guiana é ilegal

A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), liderada por Luis Almagro, classificou na quinta-feira como "ilegal e ilegítimo" o referendo sobre a região de Essequibo convocado pelo Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

O gabinete de Almagro denunciou em comunicado a "posição agressiva" do governo venezuelano em relação à Guiana e disse que as crescentes tensões entre os dois países são uma "preocupação para a segurança regional" e ameaçam a "estabilidade e a soberania territorial" no continente.

O referendo, no qual a maioria dos cidadãos que participaram votou a favor da anexação do Essequibo à Venezuela, representa "mais uma vez" um uso "antidemocrático" dos "processos democráticos" por parte de Maduro, afirma-se no comunicado.