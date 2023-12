Venezuelanos votaram a favor da anexação do território em disputa com a Guiana

Os venezuelanos votaram favoravelmente às intenções do Governo do Presidente, Nicolás Maduro, de a venezuela anexar o território Esequibo, em disputa com a vizinha Guiana, anunciou o Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

"[Foi] uma vitória clara e esmagadora do sim no referendo consultivo sobre o Esequibo", afirmou este domingo o presidente do CNE, Elvis Amoroso, sublinhando que a consulta popular registou 10 554 320 votos.

Segundo o CNE, 97,83% dos votos responderam positivamente à primeira pergunta, concordando em "rejeitar por todos os meios, em conformidade com a lei, a linha fraudulenta imposta pela decisão arbitral de Paris de 1899" e 2,17% votaram contra.

"O povo falou alto e claro e vamos iniciar uma nova e poderosa etapa, porque temos o mandato do povo, temos a voz do povo", disse Nicolás Maduro.