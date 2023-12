Brasil reforça presença militar após detetar aumento de tropas da Venezuela na fronteira com a Guiana

O Exército brasileiro confirmou no final desta quarta-feira, sem entrar em detalhes, ter detetado um aumento da presença de tropas da Venezuela junto à fronteira com a vizinha Guiana, alvo de ameaças do ditador venezuelano, Nicolás Maduro.



Nos últimos dias, Maduro, após um referendo realizado domingo passado mostrar que 95,96% dos venezuelanos que foram às urnas apoiam a sua pretensão territorial, tem aumentado as ameaças de anexar à Venezuela a região de Essequibo, que corresponde a 70% do território da Guiana, e tem grandes reservas de petróleo, ouro e diamantes, entre outros.

O alto-comando do Exército brasileiro não soube avançar em números o aumento das tropas da Venezuela enviadas à região de fronteira em disputa. Mas a ampliação dessa presença militar foi suficientemente significativa para ser percebida pelos observadores brasileiros.

Oficialmente, o Brasil continua a avaliar que a hipótese de a Venezuela invadir realmente a Guiana e anexar pela força o território de Essequibo é remota. Tudo parece ser, em princípio, uma tática de Maduro para usar o nacionalismo dos venezuelanos para aumentar a sua popularidade e as chances de ser reeleito nas próximas presidenciais. No entanto, e como o ditador venezuelano é considerado imprevisível, o Brasil já começou a reforçar as suas próprias fronteiras com a Venezuela.

Nos últimos dias, após Maduro subir o tom com a Guiana e ameaçar até os EUA, aliados do governo guianês, para ficarem fora do conflito, o Exército brasileiro enviou mais 28 tanques e blindados e muita munição para o estado de Roraima, no extremo norte do país e que faz fronteira tanto com a Venezuela quanto com a Guiana.



O esquadrão militar de Boa Vista, a capital de Roraima, teve o seu efetivo duplicado, passando de 200 para 400 soldados, e o esquadrão de Pacaraima, a cidade brasileira onde fica a principal passagem da fronteira com a Venezuela, teve o seu efetivo aumentado de 30 para 130 militares.

A Venezuela tem uma vasta fronteira com a Guiana, exatamente com o território de Essequibo, mas o terreno extremamente acidentado e a floresta densa e cerrada impedem uma invasão terrestre em larga escala por ali. Assim, se a Venezuela eventualmente quiser concretizar as ameaças de Maduro e invadir a Guiana, terá de entrar em território brasileiro por Pacaraima e cruzar o estado de Roraima até às cidades de Bomfim e da Normandia, na fronteira com a Guiana