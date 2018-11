Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Origem dos planetas em estudo por sonda que pousou em Marte

InSight demorou menos de 15 minutos a recolher a primeira fotografia.

Por Miguel Balança | 01:30

Há nova vida robótica em Marte. Depois de ter completado uma viagem de 458 milhões de quilómetros durante seis meses e meio, a sonda InSight pousou com sucesso no ‘Planeta Vermelho’, na segunda-feira.



O êxito da operação reacende o interesse pela exploração do planeta, seis anos após a chegada da última sonda - a Curiosity, em 2012.



"Com o InSight em segurança na superfície conseguimos fazer um tipo único de ciência em Marte", afirmou Michael Watkins, diretor do Jet Propulsion Laboratory da NASA, - responsável pelo envio.



A primeira foto de Marte foi tirada menos de 15 minutos após a sonda ter pousado.



Feita descolar a 5 de maio, a missão tem uma duração de dois anos e procura explicar a formação dos planetas rochosos do Sistema Solar - incluindo a Terra - através do estudo do tamanho, espessura e densidade do núcleo, manto e crosta de Marte.



Opera à superfície até 24 de novembro de 2020.



Pousou a 10 km/h e pronta a operar

A InSight entrou na atmosfera marciana a 19 800 quilómetros por hora e pousou a cerca de 10 km/h: a sequência de aproximação à ‘pista’ durou apenas seis minutos e meio.



Começou a operar 1 minuto após tocar o solo: implantou os painéis solares que fornecerão energia.