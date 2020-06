Os 76 anos do Dia D. O desembarque na Normandia e a reviravolta na II Guerra Mundial

No dia 6 de junho de 1944, enquanto Hitler dormia, os aliados desembarcaram de surpresa nas praias francesas da Normandia. Foram mais de 11 mil os homens que deram a vida para chegar ao coração da Europa e abrir uma brecha no exército destemido de Adolf Hitler.

Chamaram-lhe o Dia D, o dia decisivo para o rumo da II Guerra Mundial que começara em 1939.

Consumado o desembarque a Alemanha foi recuando. Criada a segunda frente de combate com o objetivo de pôr fim ao conflito, a Ocidente as tropas norte-americanas ganhavam terreno enquanto a Leste, a, na altura, União Soviética caminhou a passos largos até pulmão do exército nazi.

A 8 de maio

1945

, o mundo viu cair o Império nazi.

Estima-se que a Segunda Guerra Mundial tenha feito cerca de sessenta milhões de mortos, metade dos quais civis.