Os motivos pelos quais não deve fazer sexo depois do jantar

A ideia romântica de uma noite ‘especial’ tende em começar com um jantar, um programa a dois e depois o ato sexual. No entanto, de acordo com a sexóloga e jornalista britânica Natasha Bell, "o sexo não é bom quando se sente cheio ou está a fazer a digestão".

A especialista explica o fenómeno pelo facto da atividade sexual exigir bastante toque, incluindo as áreas do estômago e barriga, tornando o momento desconfortável caso tenha comido uma refeição farta.

Para além do desconforto, Natasha alerta para o mau estar que poderá vir a sentir caso coma uma refeição rica em fibra ou gorduras, que promovem a flatulência e as complicações gastrointestinais.

A estes problemas, a especialista afirma que praticar relações sexuais antes das refeições é melhor pela possibilidade de consumir álcool depois. Apesar de alguns estudos sugerirem que a ingestão de certo tipo de bebidas alcoólicas aumentarem o desejo sexual nos homens e mulheres, a sexóloga alerta para as eventuais dificuldades. "O excesso de álcool, especialmente nos homens, pode dificultar a performance durante o ato sexual, tornando o orgasmo mais difícil de alcançar", avançou.

Para além de Natasha Bell, há outros estudos que sugerem que deve iniciar a atividade sexual antes das refeições. ‘One hour sex rule’ (A regra de uma hora de sexo) " faz sentido e funciona, porque se cria um horário e um tempo limite para se iniciar a relação. E os prazos funcionam", rematou a especialista.