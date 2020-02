“Os Olhos da Escuridão”: O livro de 1981 que previu o surgimento do coronavírus em Wuhan

As coincidências entre um livro lançado em 1981 e a epidemia do novo coronavírus que já matou cerca de duas mil pessoas têm deixado vários leitores e internautas intrigados. Da autoria do escritor norte-americano Dean Koontz, "The Eyes of Darkness" ("Os Olhos da Escuridão", em português), é um romance com uma vertente de terror.

De acordo com o portal de notícias Express, a obra em causa fala sobre uma arma biológica chamada "Wuhan-400", um microorganismo desenvolvido num laboratório perto da cidade chinesa onde surgiram os primeiros casos de pessoas infetadas por coronavírus.

Outro ponto em comum entre o livro e a realidade desta epidemia viral é o nome do cientista retratado na obra. No livro de Koontz, o cientista que parte dos EUA com o vírus chama-se Li Chen, o mesmo nome do cientista chinês que já publicou estudos sobre o coronavírus.

"A novel human coronavirus OC43 genotype detected in mainland China" é um desses estudos, publicado na revista Emerging Microbes & Infections, em 2018.

Estas coincidências foram reveladas no passado dia 16 de fevereiro por um leitor, no Twitter. Darren of Plymouth deu conta das duas coincidências já mencionadas: o nome do cientista e do vírus.







O internauta revelou a 'descoberta' no Twitter e a publicação já conta com milhares de partilhas.