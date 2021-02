"Os veganos são melhores amantes": Pamela Anderson diz que dieta vegan melhorou vida sexual com o marido

"Um novo homem". É desta forma que a antiga estrela da série Marés Vivas Pamela Anderson descreve o que a alimentação vegana fez pelo desempenho sexual do marido, Dan Hayhurst.Numa produção sensual para a estilista Janet Ross, a atriz mostra-se de saltos, em poses provocadoras, na cozinha. A estrela revela que a vida sexual melhorou com a mudança na alimentação, nomeadamente, com as salsichas caseiras feitas à base de plantas que faz para o marido.De acordo com Pamela, esta dieta "faz maravilhas". "Os veganos são melhores amantes, o colesterol retarda o fluxo sanguíneo para todos os órgãos", explica.A atriz famosa pelo icónico fato de banho vermelho acrescenta que se "pode melhorar a saúde e aumentar a resistência no quarto se se tornar vegano". "Um corpo saudável, é um corpo sexy", conclui.Pamela e Dan casaram-se na véspera de Natal na casa de ambos em Vancouver, Canadá, país de onde é natural.Numa conversa sem preconceitos no talk show britânico Loose Women da ITV, Pamela diz que desde que casou mal se aventura a sair do quarto e o marido diz que não planeiam sair do confinamento tão cedo.