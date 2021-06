OVNIS podem afinal vir do fundo do mar e não do espaço, afirma investigador

Os OVNIS podem, afinal, vir do fundo do mar e não do espaço, como se pensava. A revelação é do vice-presidente da nova Coligação Internacional para Investigação Extraterrestre (ICER), Gary Heseltine.



Em declarações ao jornal The Sun, o investigador revelou que os vídeos de OVNIS a cercarem embarcações militares contribuíram para a mudança na explicação da origem destes fenómenos.





Gary, ex-polícia da Força Aérea Real, garante que o vídeo onde surge um navio da Marinha dos EUA cercado por estes objetos voadores não identificados levou os investigadores a acreditarem que as bases alienígenas estão afinal debaixo de água.

"Os OVNIS são frequentemente vistos a entrar e a sair da água", garantiu Gary, recordando que, na verdade, os investigadores conhecem apenas 5% dos oceanos.



O investigador lançou uma base de dados sobre avistamentos de OVNIS ainda em 2002. Atualmente, e depois da reforma, concentra-se na pesquisa e nas teorias sobre a possibilidade da existência de vida para além da Terra.