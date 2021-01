Padre entre as quatro vítimas mortais da explosão no centro de Madrid

A violenta explosão que esta quarta-feira destruiu por completo um prédio de sete andares no coração da cidade de Madrid, junto à Porta do Sol, fez quatro mortos e onze feridos.A explosão de uma caldeira estará na origem do incidente trágico. O forte cheiro a gás que se fez sentir numa paróquia a poucos metros do prédio que acabou por explodir foi o primeiro sinal.Um eletricista que tentava perceber a fonte do cheiro a gás foi a primeira vítima confirmada do incidente. Posteriormente um padre viria a morrer no hospital. A identidade das outras duas vítimas mortais ainda não foi confirmada.Entre os feridos mais graves está um homem de 26 anos, transferido para o Hospital de La Paz, um homem de 53 anos, com um traumatismo craniano, encaminhado para o Hospital Ramón y Cajal e ainda uma terceira vítima de 29 anos com uma fratura na perna.