'Padre radical' prepara-se para saltar do Cristo Redentor no Brasil em 2022

Acólito e, atualmente, é um dos padres auxiliares do Cristo Redentor, onde exerce a sua fé com o padre Omar Raposo.A par da fé, o padre João Damasceno é um apaixonado pela adrenalina que os desportos radicais lhe proporcionam. Criado em Santa Cruz, Brasil, Damasceno já fez a travessia a nado entre Ipanema e Leblon e é praticante de parapente. Agora, o padre João tem um novo objetivo: saltar do Cristo Redentor para celebrar os 91 anos da estátua.O reconhecimento da área já começou. No início do mês foi com o instrutor de voo, Henrique Domingos da Silva, de 48 anos, ao Corcovado, onde se encontra o monumento. Damasceno aproveitou para benzer a vela nova (como é chamado o equipamento)."O local ideal para saltar é em frente ao Cristo (na base da escada do Mirante). E é preciso prestar atenção ao vento leste, que normalmente bate aqui a uns 15 quilómetros por hora", explicou Henrique citado pelo jornal brasileiro Globo.A primeira pessoa a usar o Cristo como rampa de salto de parapente foi o piloto francês Stephan Dunoyer de Segonzac, em 12 de setembro de 1974.O Cristo Redentor fica em Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar. Tem trinta metros de altura, mais oito metros do pedestal, e seus braços se alongam por 28 metros de largura. A estátua é a terceira maior escultura de Cristo no mundo.