O padre Francisco Spagnesi, da diocese de Prato, em Itália, foi detido por roubar dinheiro da paróquia para comprar drogas, nomeadamente cocaína e GBL, conhecida como a "droga da violação". As substâncias adquiridas pelo sacerdote, de 40 anos, são para uso próprio e para serem utilizadas em orgias.O padre terá comprado a droga com o dinheiro dos donativos dos fiéis, justificando que era para ajudar as pessoas necessitadas da paróquia. De acordo com o diário italiano Il Giornale, a detenção ocorreu após a polícia ter apanhado o cúmplice que lhe levava a droga da Holanda.