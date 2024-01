Pai e filho detidos por duplo homicídio nos EUA

Matthew Guerra

A polícia de San Antonio revelou, esta quinta-feira, nas redes sociais, ter detido pai e filho pelas mortes a tiro de uma jovem, grávida de nove meses, e do namorado, ocorridas naquela cidade do Texas, nos EUA.Christopher Preciado, de 19 anos, vai ser acusado de homicídio e Ramon Preciado, de 53 anos, irá responder por profanação de cadáver.Segundo a rede de TV Fox News, Savanah Soto e o namorado, de 18 e 22 anos, estiveram desaparecidos cerca de duas semanas, até os corpos serem encontrados num carro estacionado num parque de estacionamento, a 26 de dezembro. Apresentavam os dois um ferimento de bala na cabeça.O porta-voz da polícia disse que os homicídios poderão estar relacionados com um negócio de droga que não funcionou.Foi através da da localização do telemóvel de Savanah Soto que a polícia chegou aos suspeitos. As imagens de video-vigilância do local onde estavam os corpos foram também um ponto importante na investigação, uma vez que nas mesmas vê-se o carro de Matthew, no entanto não era este que ia a conduzir. Nas imagens aparece também um outro carro, que foi possível localizar.

Christopher Preciado e Ramon Preciado são os únicos suspeitos ligados ao duplo homicídio.