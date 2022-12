Pai morto à facada e duas filhas feridas após asalto em casa nos EUA

Um homem de 61 anos foi assassinadoe as suas duas filhas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira após um assalto na residência da família em Nova Iorque, nos EUA.Dois assaltantes invadiram a casa da família norte-americana com o objetivo de roubar o dinheiro que estaria num cofre, reporta o jornal The New York Post.O pai foi esfaqueado diversas vezes e acabou por morrer. As duas filhas, de 19 e 22 anos, também foram golpeadas com a faca durante o assalto, mas sobreviveram.A rapariga mais nova foi levada para o Hospital e encontra-se em estado crítico.Quando a polícia chegou ao local, o cofre encontrava-se vazio e os assaltantes já tinham fugido.De momento, prosseguem investigações.