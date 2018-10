Pai que violou a filha 900 vezes apanha 33 anos de prisão

Homem não teve a identidade revelada para proteção da filha.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:43

Um pai acusado de ter violado sexualmente a própria filha por 900 vezes foi condenado a 33 anos e quatro meses de prisão pelo tribunal da cidade de Bastos, no interior do estado brasileiro de São Paulo. O homem, que não teve a identidade revelada para proteção da filha, está preso e vai ter de cumprir a pena em regime fechado.

O caso foi descoberto em 2014, quando a menina, que diz ter começado a ser violada pelo pai aos 12 anos, não suportou mais tanto sofrimento e desabafou com uma professora, a quem pediu conselhos e ajuda. A docente, aterrorizada com a violência quase diária que a sua aluna, então com 15 anos, sofria, procurou as autoridades e o violador foi preso.

Segundo a vítima, o pai, apesar de a violar brutalmente quase todos os dias ao longo de anos, dizia-lhe que fazia aquilo para bem dela. No depoimento que deu à polícia, a menina afirmou que o pai lhe dizia que a violava para ela não se tornar igual à mãe, que ele considerava uma perdida.



Os advogados do acusado ainda tentaram alegar insanidade mental do homem e pediram um exame psiquiátrico, mas o juiz que comandou o caso e agora deu a sentença negou, considerando ser absolutamente nítido que o pai violador está no seu juízo perfeito e tem discernimento claro do que é certo e errado. O processo do caso tem numerosos volumes, pois a polícia fez questão de detalhar boa parte das 900 violações sexuais de que a menina foi vítima, para não deixar a possibilidade de dúvida e não permitir que o acusado ficasse impune.