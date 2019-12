Pai toma conta das redes sociais da filha como castigo e acaba por lhe aumentar o número de seguidores

O pai de uma jovem de 15 anos tornou-se viral na página de Instagram da filha após publicar fotos suas - como se da filha se tratasse - como forma de castigar a adolescente.

Madellyn, foi apanhada pelos pais a tentar ajudar alguns amigos a entrar numa festa sem autorização no Texas, Estados Unidos. Larry Sumpter, pai da jovem, propôs dois castigos para a adolescente escolher. Maddi, como os pais a chamam, podia ficar sem o telemóvel durante um mês ou durante duas semanas, se optasse pela segunda escolha alternativa, seria concedido aos pais total controlo das redes sociais da menina. A adolescente optou pelo segundo castigo.

Durante as duas semanas estipuladas muitas foram as fotos que o pai decidiu publicar de si mesmo ridicularizando o facto de estar a controlar a rede social da filha. Publicações como, vídeos de preparação para a corrida matinal, selfies a caminho do trabalho e fotos com vestes de mulher, tornaram este pai viral.



Perante o controlo paternal das redes sociais Instagram, Snapchat e TikTok, o número de seguidores da adolescente triplicou.

No decorrer do período de punição, muitos foram os comentários e notícias a incentivar a medida de Larry como pai perante a má conduta da filha. Apesar de o castigo já ter terminado e de Madellyn ter retomado às redes sociais, muitos seguidores têm pedido o regresso do ‘Pai Justiceiro’ à pagina da menina ou à criação de um perfil próprio.