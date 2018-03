Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais de Maëlys dizem que ações de Lelandais são "imperdoáveis"

"Deixaste um grande vazio. A casa está triste sem ti", afirmou Jennifer de Araújo.

18:18

Os pais de Maëlys de Araújo, a menina luso-descendente de nove anos que foi raptada e morta em França, voltaram a quebrar o silêncio esta quinta-feira. Em conferência de imprensa, Jennifer e Joachim dizem que as ações de Nordahl Lelandais contra a filha são "imperdoáveis".



Lelandais assumir ter matado a criança e levou os investigadores até ao local onde tinha colocado os seus restos mortais.



"Naquele dia perdemos toda a esperança de ver a nossa filha novamente. Tudo por causa deste monstro", referiu Jennifer, citada pelo Le Parisien.



"Deixaste um grande vazio. A casa está triste sem ti", acrescentou a mãe.



O atacante diz que matou "involuntariamente" Maëlys e levou o corpo da menina para um lugar perto de sua casa, antes de voltar para o casamento.



O homem livrou-se depois do corpo numa floresta onde levou as autoridades no passado dia 14 de fevereiro após confessar os atos.