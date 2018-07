Pais escrevem carta a filho de seis meses que morreu nos incêndios da Grécia

Bebé faz parte das 91 vítimas mortais dos incêndios em Mati.

Os pais do bebé de seis meses que morreu vítima dos incêndios que assolaram a Grécia na semana passada, deixaram uma mensagem de despedida emotiva ao filho, na praia em que a criança morreu, em Mati, na Grécia.



O menino terá morrido por inalação de fumos no momento em que a mãe tentava escapar do incêndio, quando estavam a ir em direção à água.



Com um ramo de flores e uma carta onde descrevem o momento de angústia pelo qual estão a passar, os pais do bebé de seis meses deixaram uma homenagem na praia.



"Vamos brincar na água, todos juntos (...) tudo o que quiseres, meu peixinho", pode ler-se.

Recorde-se que este não foi o único registo de crianças entre os mortos dos incêndios na Grécia. As gémeas Sofia e Vasiliki Filippopoulou, cujas imagens foram partilhadas pelo pai ao longo de vários dias também foram encontradas mortas abraçadas aos avós, com quem estavam a passar férias no momento do incêndio, dia 23 de julho.



Até ao momento, há registo de 91 vítimas mortais nos incêndios da Grécia.