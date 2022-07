Países do G20 condenam atentado contra Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G20 reunidos esta sexta-feira em Bali, na Indonésia, expressaram "condenação" face ao ataque, com arma de fogo, contra o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que se encontra "em estado grave".

Os chefes das diplomacias dos países que integram o G20 transmitiram a posição de "condenação" ao homólogo japonês, Yoshimasa Hayashi, que participa no encontro que decorre no sul da Indonésia.

"Rezamos por uma rápida recuperação do político japonês", refere, por outro lado, a presidência indonésia do encontro que decorre no arquipélago de Bali.