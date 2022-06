Palestiniano morto a tiro por militares israelitas perto de Belém

Um palestiniano foi esta quinta-feira morto pelas forças de segurança israelitas num campo de refugiados perto de Belém, no sul da Cisjordânia ocupada, disse o Ministério da Saúde palestiniano, em comunicado.

Ayman Muhaisen, de 29 anos, foi morto no campo de refugiados de Deheisha, a sul de Belém, indicou a mesma nota das autoridades palestinianas, acrescentando que este é o segundo palestiniano morto em 24 horas em operações israelitas na Cisjordânia.

Fontes de segurança palestinianas, citadas pela agência de notícias France-Presse, disseram que o exército israelita destruiu na quarta-feira à noite a casa do autor do ataque de 29 março, no qual morreram cinco pessoas na cidade israelita de Bnei Brak.