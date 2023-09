Papa diz que se referia ao legado cultural quando elogiou "Grande Rússia"

O Papa Francisco justificou esta sgeunda-feira que não elogiou o imperialismo russo, mas exortou "a conservar a herança" e "a transmissão da cultura russa" quando elogiou recentemente a "Grande Rússia", provocando forte desconforto em Kiev.

No decurso de uma conferência de imprensa no voo no qual regressava da sua visita à Mongólia, o Papa abordou a polémica suscitada pelas suas afirmações quando se dirigiu a um grupo de estudantes russos, e que segundo as autoridades de Kiev pretendiam difundir o "imperialismo russo", indicou a agência noticiosa Efe.

"Num diálogo com jovens russos emiti no final uma mensagem que repito sempre: que cuidem da sua herança. É o mesmo que digo em todos os lugares, a necessidade de diálogo entre avós e netos. Esta era a mensagem", esclareceu.