Papa Francisco cancela viagem a Portugal. Jornada Mundial da Juventude em Lisboa adiada para 2023

O Vaticano anunciou esta segunda-feira que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que vai decorrer em Lisboa foi adiada para agosto de 2023, por causa da crise provocada pela pandemia de covid-19. O evento estava marcado para o verão de 2022.O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, justifica a decisão com a "atual situação sanitária e as suas consequências sobre a deslocação e a aglomeração de jovens e famílias", segundo avança Agência Ecclesia.A decisão, tomada pelo Papa com o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (Santa Sé), abrange ainda o adiamento da Jornada Mundial da Família, que iria decorrer em Roma.D. Américo Aguiar disse que a preparação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Portugal está em "hibernação" porque o "a urgência e o foco" é o combate à pandemia de Covid-19, segundo entrevista à Agência Ecclesia."A urgência e o foco é pandemia. E temos de ter consciência disso, todos. A urgência a que somos chamados como povo, como humanidade, como Igreja, como Nação, é tratarmos da questão da pandemia. Tudo o resto passou para segundo lugar. Mas não precisamos de desligar, vamos entrar em hibernação", referiu.