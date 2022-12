Papa Francisco deseja que Natal traga "um raio de paz" às crianças que vivem em guerra

O Papa Francisco expressou, este domingo, o desejo de que o próximo Natal traga "um raio de paz" às guerras em todo o mundo, especialmente na Ucrânia, no final da oração do Ângelus, da janela do Palácio Apostólico.

"Convido-vos a rezar diante do presépio para que o Natal traga um raio de paz às crianças do mundo inteiro, especialmente àquelas obrigadas a viver dias terríveis e sombrios de guerra, esta guerra na Ucrânia, que destrói tantas vidas e tantas crianças", disse aos fiéis que o escutavam na Praça de São Pedro, citado pela Efe.

O pontífice também benzeu as figuras do menino Jesus levadas por crianças à praça do Vaticano, uma tradição natalícia iniciada em 1969, pelo Papa Paulo VI.