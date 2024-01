Papa Francisco diz-se escandalizado por filhos não visitarem pais em lares

O Papa Francisco disse este sábado estar escandalizado com o facto de os filhos não visitarem os pais que se encontram em lares ou em dificuldades, durante uma audiência com elementos do Conselho Nacional da Renovação no Espírito.

No seu discurso, Francisco explicou que "o primeiro anúncio se faz com o testemunho da vida" e questionou "de que adianta fazer grandes orações e muitos hinos bonitos, se não se é paciente com o próximo, se não se sabe estar perto da mãe, que está sozinha".

"Estou escandalizado com os homens e as mulheres que têm pais em lares de idosos ou que estão em dificuldades e não os vão visitar. A caridade, concreta, o serviço oculto, é sempre a verificação do nosso anúncio: as palavras, os gestos e os cantos, sem a concretização da caridade, não resultam", afirmou o papa, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Francisco admitiu que, no início, não gostou do movimento, cujos elementos recebeu este sábado em audiência, porque o via como "uma escola de samba e não um movimento eclesial".

"Depois, como arcebispo, vi como eles funcionavam, como enchiam a catedral durante as reuniões, e comecei a ter um grande apreço por eles. Vão em frente, mas não como escola de samba, mas sim como movimento eclesial", declarou o papa.