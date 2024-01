Papa Francisco lamenta que haja crentes que nunca leram um Evangelho

O Papa Francisco lamentou este domingo que haja crentes que nunca tenham lido um só Evangelho e incentivou os fiéis a trazerem sempre a Bíblia, durante a homilia na missa dedicada à Palavra de Deus, na Basílica de S. Pedro.

"Que lugar reservo para a Palavra de Deus no sítio onde moro? Há lá livro, jornais, televisões, telefones, mas onde está a Bíblia?", questionou Francisco durante a missa em que foram conferidos os ministérios de catequista e leitor a laicos a laicas.

Sublinhando que "O Evangelho é o livro da vida, simples e breve", lamentou que, "apesar disso, muitos crentes nunca tenham lido um do princípio ao fim".

O pontífice argentino colocou ainda outras questões aos fiéis: "Tenho no meu quarto o Evangelho ao alcance da mão? Leio-o todos os dias para me guiar no caminho da vida?"

"Aconselhei-vos muitas vezes a levarem sempre convosco o Evangelho, no bolso, na carteira, no telemóvel. Se amo a Cristo acima de tudo, como posso deixá-lo em casa e não levar comigo a sua Palavra", disse, sublinhando: "Enquanto a sociedade e as redes sociais acentuam a violência das palavras, agarremo-nos à doçura da Palavra que salva".