Papa quer investigação rigorosa em 180 dioceses

Francisco volta a condenar abusos sexuais na Igreja Católica.

Por Secundino Cunha | 10:07

O Papa Francisco quer que seja realizada uma investigação "rigorosa" a casos de abusos sexuais de clérigos sobre menores em pelos menos 180 das quase cinco mil dioceses da Igreja Católica. O objetivo é passar a pente fino todas as dioceses onde haja alguma suspeita, reforçar o apelo de "tolerância zero" à pedofilia na Igreja e, se necessário for, afastar de funções padres e bispos.



No primeiro discurso da viagem apostólica à Irlanda, que hoje termina com o encerramento do Encontro Mundial das Famílias, Francisco reforçou o seu empenho em erradicar da Igreja Católica as situações de abusos sexuais.



"Não posso deixar de reconhecer o grave escândalo causado pelos abusos sobre menores por parte de membros da Igreja encarregados de os proteger e educar. A incapacidade das autoridades eclesiásticas - bispos, superiores religiosos, sacerdotes e outros - para enfrentarem adequadamente estes crimes repugnantes suscitou, justamente, indignação e continua a ser causa de sofrimento e vergonha para a comunidade católica. Eu próprio partilho estes sentimentos", afirmou o Papa, no castelo de Dublin, perante o corpo diplomático e as autoridades políticas e civis irlandesas.



Neste contexto, Francisco referiu-se ao sofrimento que os abusos sexuais provocaram a muitas crianças e às suas famílias, frisando que "cada criança é um dom precioso de Deus".



O caso da Pensilvânia veio alertar para um pesadelo que parece estar longe do fim e para a necessidade de o Vaticano avançar com medidas concretas contra quem pratique ou esconda abusos sexuais.