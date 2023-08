Papa reúne-se com chefe do Estado-Maior dos EUA para falar da guerra na Ucrânia

O Papa Francisco recebeu esta segunda-feira no Vaticano o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, Mark Milley, para falar, em especial, sobre a guerra na Ucrânia.

O líder da Igreja Católica está "evidentemente muito preocupado com as centenas de milhares de pessoas que foram mortas ou feridas e as vidas civis inocentes que foram ceifadas", declarou Mark Milley à imprensa após o encontro, já a bordo de um avião militar norte-americano.

"Ele está muito interessado no meu ponto de vista sobre a situação e a evolução da guerra, bem como na tragédia em curso na Ucrânia", acrescentou o general.