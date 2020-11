"Para sentir o que as crianças sentiram": Recluso viola e assassina pedófilo na prisão

Richard Huckle, conhecido como 'o pior pedófilo do Reino Unido', foi violado e assassinado por outro recluso na prisão onde ambos cumpriam penas.

Paul Fitzgerald disse que atacou o homem porque queria que ele "sentisse o que as crianças sentiram", disse a defesa do agressor.





Huckle cumpria uma sentença por ter abusado sexualmente de quase 200 crianças.Em tribunal Fitzgerald, agressor sexual, disse que estrangulou o pedófilo com uma ligadura, enfiou-lhe uma caneta pelo nariz acima e inseriu utensílios de cozinha no seu ânus.Paul afirmou em tribunal que quis dar ao pedófilo "um gosto do próprio remédio" e fazer-lhe o mesmo que Richard fez a várias crianças.

Numa entrevista, Fitzgerald disse que o ataque se tratou de um ato de "justiça poética".