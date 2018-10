Paramédica descobre que tem meses de vida dois dias após casar

Mulher tem um cancro no pâncreas que não pode ser operado.

Uma paramédica britânica foi diagnosticada com um cancro no pâncreas que não pode ser operado apenas dois dias depois do seu casamento de sonho com o homem da sua vida. Julie Allen tem apenas meses para viver.O sonho do início de uma vida a dois foi terminado por uma ida ao hospital. A mulher tinha dores de estômago e foi ao hospital para assegurar que "não se passava nada de especial", conta o The Sun."Depois do exame recebi uma chamada a dizer que tinham encontrado uma 'sombra'. Não fiquei preocupada. Não pensei que fosse nada porque me sentia bem. Depois, dois dias depois do meu casamento, recebi o diagnóstico - era cancro no pâncreas", revelou à publicação."A primeira coisa que me lembrei foi que nunca irei celebrar o meu aniversário [de casamento] com o Ian. Pensei que não ia cá estar nos Natais", acrescentou.Os piores cenários foram confirmados.A mulher tem feito quimioterapia e muitas das pessoas que Julie ajudou ao longo dos tempos começaram uma página de angariação de fundos para ajudar a pagar os tratamentos.