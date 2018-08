Homem morre de cancro apenas 13 horas após casar

Scott tinha sido diagnosticado com a doença dias antes.

Scott Plumley, de 41 anos, recebeu a pior notícia possível: foi diagnosticado com um cancro no esófago, em fase terminal, e os médicos revelaram que viveria apenas mais alguns dias.

O britânico, que planeava casar com o amor da sua vida em breve, viu todos os planos serem levados por uma doença que lhe tiraria a vida. Não desistindo, a noiva, Michelle White, de 32 anos, apressou-se a marcar o casamento.

A cerimónia foi planeada em poucas horas e familiares e amigos de todo o país deslocaram-se até Bristol, no Reino Unido, para assistirem ao casamento.



"Foi tudo à pressa. Tive literalmente 20 horas para preparar tudo para a cerimónia. Todos foram muito generosos. Um dos meus amigos tratou das flores e do bolo. Vivo numa comunidade – quando [os meus vizinhos] ouviram o que se estava a passar, todos quiseram ajudar", relembra Michelle ao jornal Bristol Live.

A história de amor foi selada no hospital onde o homem estava já internado.

Scott Plumley morreu na noite de núpcias, apenas 13 horas após ter casado com Michelle.

Agora, dez dias depois da morte, a família criou uma página de angariação de fundos para ajudar com os custos do funeral do britânico.