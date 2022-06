Parlamento alemão aprova fim da proibição de 'abortos publicitários'

O parlamento alemão votou, esta sexta-feira, para acabar com a proibição do país à publicidade sobre abortos que limitava a divulgação sobre o procedimento a pacientes. A abolição acabou por ser aprovada.De acordo com a Associated Press, os partidos do governo e o partido de esquerda votaram a favor de levantar a restrição, enquanto os democratas-cristãos de centro-direita e a Alternativa para a Alemanha de extrema-direita votaram contra.O artigo, levou a que vários médicos fossem processados no passado por transmitirem informações sobre os detalhes da interrupção voluntária da gravidez a pacientes. De acordo com o código penal da Alemanha, os médicos corriam o risco de uma multa ou pena de prisão de até dois anos se fossem condenados.Nesse sentido, o Parlamento também votou para anular as condenações de médicos desde 3 de outubro de 1990, quando as leis do aborto da Alemanha Ocidental foram aplicadas a todo o país após a reunificação.Sob um acordo de compromisso em 2019, o governo da ex-chanceler Angela Merkel deixou a proibição formalmente em vigor, mas permitiu que médicos e hospitais pela primeira vez anunciassem nos seus sites que realizam abortos, sem especificar o procedimento em detalhe - quanto a isso não estariam autorizados.

A interrupção voluntária da gravidez é considerada crime na Alemanha, mas não é punido se realizado nas primeiras 12 semanas de gravidez. As mulheres que procuram um aborto devem passar por aconselhamento durante três dias antes do procedimento. Os abortos por motivos de saúde ou porque a gravidez resultou de violação são igualmente legais no país.