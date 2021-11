Morte de mulher de 30 anos provoca protestos e indignação contra a lei do aborto na Polónia

lteração da lei, que passou a proibir a interrupção voluntária da gravidez em casos de malformações graves do feto.

Izabela

séptico quando estava na 22.ª semana de gravidez. O caso remonta a setembro, mas só foi tornado público na sexta-feira, gerando indignação na Polónia, avança a ABC News. As cidades de Varsóvia e Cracóvia foram palco de manifestações contra a lei.Antes da alteração da lei na Polónia, as mulheres podiam abortar em três situações: se a gravidez resultasse de um crime de violação; se a vida da mulher estivesse em risco; ou em caso de deformações severas no feto. No entanto, o Tribunal Constitucional, influenciado pelo partido conservador no governo, estabeleceu que os abortos em situações de deformações congénitas não são constitucionais."O único fator a guiar o procedimento médico foi a preocupação pela saúde da paciente e do feto. Os médicos e as parteiras fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Empenharam-se numa batalha difícil para tentar salvá-las", declarou num comunicado o hospital municipal de Pszczyna. A unidade hospitalar acrescentou que todos as decisões médicas foram tomadas tendo em conta as provisões legais e os padrões de conduta em vigor no país.A associação Aborto Sem Fronteiras revelou que ajudou cerca de 34 mil polacas a aceder ao aborto, sendo que 1080 conseguiram terminar a gravidez numa clínica estrangueira.