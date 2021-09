Bélgica vai dar apoio financeiro a mulheres impedidas de abortar na Polónia

A Bélgica anunciou na passada terça-feira que vai apoiar financeiramente as mulheres da Polónia que não conseguirem fazer um aborto no seu país.



A ministra da Igualdade de Género, Sarah Schlitz, e o ministro da Saúde, Frank Vandenbroucke, anunciaram o financiamento de 10 mil euros para o grupo "Aborto sem Fronteiras".





De acordo com a Euronews, a decisão foi tomada para "enviar um sinal forte" sobre a necessidade de lutar pelos direitos das mulheres na Polónia.A medida surge depois de, no início deste ano, a Polónia ter introduzido a proibição quase total do aborto, com exceção para os casos de violação, incesto ou quando a saúde da grávida está em perigo.Os médicos que realizarem abortos podem apanhar até 3 anos de prisão. Esta decisão do Tribunal Constitucional da Polónia gerou semanas de protesto no país e também advertências da União Europeia de que o país tinha de respeitar os direitos humanos fundamentais.