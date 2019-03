Parlamento britânico chumba todas as oito opções alternativas do Brexit

Deputados aprovaram apenas a mudança de data para o Brexit.

21:37

O Parlamento britânico rejeitou todas as oito opções alternativas do Brexit apresentadas.



Parlamento britânico aprova a mudança de data para o Brexit

A alteração ao instrumento estatutário de aplicação do Artigo 50 foi aprovada no parlamento britânico por 441 votos a favor e 105 contra. Ou seja, o Brexit não irá, de forma alguma, acontecer a 29 de março como inicialmente definido pelo Artigo 50 do Tratado de Lisboa.



Sobram duas datas em que se pode dar a saída do Reino Unido da União Europeia, então: 12 de abril sem acordo ou 22 de maio com acordo aprovado no parlamento.



Estas datas foram estipuladas nas conclusões do Conselho Europeu de 21 de março, na sequência de um pedido do Governo britânico para uma extensão do artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que define um período de dois anos para negociar a saída de um Estado-membro da UE.