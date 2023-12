O antigo presidente do Conselho Europeu Donald Tusk foi esta segunda-feira confirmado pelo Parlamento como novo primeiro-ministro da Polónia após o ‘chumbo’ esperado do Governo minoritário do PM, Mateusz Morawiecki.









A tomada de posse de Tusk, que lidera uma ampla coligação, marca o fim dos oito anos de poder do Partido Lei e Justiça (PiS), acusado pela UE de atacar a independência judicial e os direitos das minorias. A expectativa era tão grande que um cinema de Varsóvia transmitiu a votação em direto para centenas de apoiantes da oposição, que comeram pipocas e aplaudiram enquanto assistiam ao fim do reinado do PiS.