Parteiras em hospital do Reino Unido instruídas a dizer "leite humano" em vez de "leite materno"

"mães ou pais que deram à luz"; "leite materno" é substituído por "leite humano" e "maternidade" passa a ser conhecida como "serviços perinatais".

As parteiras de um hospital em Sussex, no Reino Unido, foram instruídas a substituir termos que façam referência ao sexo do parturiente.Em causa estão novas políticas de linguagem "amigas dos trans", avança o jornal britânico Mirror.Portanto, expressões como "mães", "leite materno" e até o nome da unidade "maternidade" são substituídos."Mães" passam a serOutras mudanças incluem a substituição do uso da palavra "mulher" pela frase "mulher ou pessoa", e o termo "pai" por "pai", "co-pai" ou "segundo pai biológico", dependendo das circunstâncias.O objetivo é que a linguagem seja mais inclusiva.