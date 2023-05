Partido Popular com maioria absoluta na cidade e região de Madrid em Espanha

O Partido Popular (PP, direita), atualmente na oposição em Espanha, ganhou as eleições municipais e regionais de domingo na cidade e na região de Madrid com maioria absoluta, segundo uma projeção divulgada pelas televisões públicas do país.

De acordo com o mesmo estudo, feito à boca das urnas, o PP foi também o partido mais votado nas regiões da Comunidade Valenciana e de Aragão, mas sem maioria absoluta, e para tirar estes dois governos regionais ao partido socialista (PSOE), dependeria de uma aliança pós-eleitoral com a extrema-direita do VOX.

No entanto, nos dois casos, a projeção não é conclusiva sobre se a maioria absoluta se conseguirá com pactos entre os partidos de direita ou entre os partidos de esquerda.