O PSOE, que lidera o Governo espanhol, sofreu uma pesada derrota na Andaluzia, um tradicional feudo socialista, enquanto o Partido Popular conquistou uma inédita maioria absoluta.









O Partido Popular já liderava o governo andaluz numa espécie de geringonça de direita que integrava os Cidadãos e o Vox. Mas este domingo os eleitores desta região Sul de Espanha dispensaram o PP de fazer coligações. Os Cidadãos desapareceram do Parlamento regional e o partido de extrema-direita até conquistou mais dois deputados, mas graças à maioria absoluta deixou de ser relevante para a formação do governo autonómico.

Juanma Moreno, o líder do governo regional é o grande vencedor. Mas o grande derrotado é o PSOE , que pela primeira vez deixou de ser o partido mais votado nas eleições. Já estava fora do governo desde as anteriores eleições por não conseguir maioria, mas até domingo ainda tinha o maior grupo parlamentar. E pela primeira vez na História do atual regime constitucional espanhol os socialistas perdem em Sevilha e outros feudos históricos.





O Governo de Sánchez nega uma leitura nacional dos resultados, mas a vitória do PP dá alento ao galego Alberto Núñez Feijóo, que aspira à liderança do Governo espanhol. Os resultados na Andaluzia, onde a esquerda esteve dividida e os Cidadãos se evaporaram, reforçaram a tendência de bipolarização partidária entre PP e PSOE.