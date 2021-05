Partido Popular de Ayuso vence eleições em Madrid mas precisa do Vox para governar

Isabel Díaz Ayuso, candidata a revalidar o cargo do Partido Popular, segundo sondagens à boca da urna, venceu esta terça-feira as eleições para a presidência da Comunidade de Madrid e deverá necessitar do apoio do partido Vox para formar governo.O resultado permitirá ao PP manter o poder na região, que governa há mais de 25 anos.Se a previsão se confirmar, Ayuso governará até 2023, quando houver novamente eleições em Madrid.