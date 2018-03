Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Partido populista é o favorito à vitória em Itália

O partido criado em 2009 por Beppe Grillo ameaça esmagar a concorrência e pode até formar governo se o novo líder aceitar romper com a linha tradicional e negociar uma coligação.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:42

Cerca de 51 milhões de italianos são este domingo chamados às urnas para eleger o novo parlamento, em eleições que causam apreensão e incerteza em Itália e na Europa. A Itália teve 66 governos desde a proclamação da república, em 1946, e apenas seis duraram mais de dois anos.



Os estudos de opinião apontam para um novo governo instável, pois nenhum partido terá maioria e o favorito, o populista Movimento 5 Estrelas (M5S), é avesso a coligações embora já aceite falar de negociações de governo.



O líder do partido, Luigi Di Maio, aposta no voto dos indecisos para um resultado surpresa como o de 2013, quando o M5S obteve 25%, quase 10% acima do que as sondagens antecipavam. Desta feita, os estudos de opinião colocam o partido nos 28% de votos, mas Di Maio espera muito mais. "Na segunda-feira seremos nós a rir, quando os italianos nos derem 40% de votos", afirmou, garantindo que "o tempo de ser oposição chegou ao fim".



Apesar deste otimismo de Di Maio, os analistas consideram mais provável um cenário de regresso ao poder da coligação liderada pela Força Itália, do renascido ex-primeiro-ministro Silvo Berlusconi. Ele está impedido de exercer cargos públicos até 2019, devido a uma condenação por fraude fiscal, pelo que indicou para a chefia do governo Antonio Tajani, presidente do Parlamento Europeu.



Berlusconi regressa e pode ser governo

O antigo PM italiano Silvio Berlusconi está impedido de exercer cargos políticos, mas a sua Força Itália (FI) ameaça voltar ao poder. As sondagens dão 38% à aliança de centro-direita da FI com a Liga (antiga Liga do Norte). Esse resultado fica aquém da maioria, pelo que um cenário para um futuro governo é uma ‘grande coligação’ com o bloco de centro-esquerda liderado pelo Partido Democrático, do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi.



Imigração marca campanha eleitoral

O aumento da imigração marcou a campanha com uma subida da retórica xenófoba. Silvio Berlusconi falou de "bomba relógio" e propõe deportar 600 mil ilegais. Já o Partido Democrático, do ex-PM Matteo Renzi, quer cortar fundos aos países que recusem receber imigrantes.



PORMENORES

Surpresas no horizonte

Um acordo de cavalheiros entre a Força Itália e a Liga, aliadas de coligação, diz que o partido mais votado escolherá o líder de governo. Segundo alguns analistas, a Liga, de Matteo Salvini, baterá o partido de Berlusconi, pelo que Salvini pode vir a ser o primeiro líder de governo xenófobo da República Italiana.



UE ansiosa com as eleições

Com a saída britânica da UE, Itália é a terceira economia europeia e em Bruxelas teme-se um cenário de instabilidade ou um governo eurocético do M5S ou do partido Liga.