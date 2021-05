Partidos de direita e esquerda lutam por Madrid

As sondagens apontam para uma vitória folgada de Isabel Díaz Ayuso, mas a grande incógnita é saber se a candidata do Partido Popular conseguirá chegar sozinha à maioria absoluta ou ficará dependente da extrema-direita para governar a mais rica das comunidades autonómicas espanholas e a terceira mais populosa.



Mais que um tradicional braço de ferro entre a esquerda e a direita, as eleições em Madrid são vistas como um embate entre duas visões opostas de Espanha.



Ayuso começou por falar numa duelo entre “comunismo ou liberdade”, ao que a esquerda respondeu com um sonante “democracia ou fascismo”. A crispação da campanha refletiu-se nas ruas, com ataques a comícios do Vox e cartas com ameaças de morte a várias candidatos.





Em jogo está não só o controlo da Comunidade de Madrid, nas mãos do PP há mais de duas décadas, mas também o marcar de posições para as próximas legislativas, em 2023. O PP espera que um resultado esmagador em Madrid possa catapultar o partido para a reconquista do governo.



Já o PSOE começou por apostar forte, com o envolvimento de Pedro Sánchez na campanha em apoio a Ángel Gabilondo, mas acabou a minimizar uma eventual extrapolação dos resultados para o cenário nacional, uma vez que as sondagens não lhe estão de feição: Gabilondo aparece num longínquo segundo lugar com metade das intenções de voto de Ayuso.



Apesar disso, os três partidos de esquerda (PSOE, Podemos e Más Madrid) ainda mantém a esperança de, juntos, conseguirem uma surpresa. Já o Cidadãos, terceira força mais votada em 2019, reza para não desaparecer do mapa político.









A surpresa García



A grande surpresa foi a candidata do Más Madrid, Mónica García. Praticamente desconhecida, conseguiu mobilizar o apoio dos jovens e está a um passo de ultrapassar o PSOE como segunda força em Madrid.

Pablo Iglesias deixou a vice-presidência do governo para se apresentar como alternativa de esquerda a Ayuso e tentar evitar uma maioria da direita, mas as sondagens dão-lhe pouco mais de 7% das intenções de voto. Será uma saída de cena pela porta pequena para Iglesias, dois anos após chegar ao governo.