Passageira forçada a rastejar para sair de avião após ser cobrado serviço de cadeira de rodas

A companhia aérea já reagiu e adianta que não é política da empresa cobrar pelo uso de cadeira de rodas para embarcar ou desembarcar dos aviões. "Pedimos desculpas sem reservas à Sra. Curtis pela sua experiência recente enquanto viajava connosco", acrescentaram.



O caso vai ser investigado como "uma questão de urgência" pela Jefstar.

Uma passageira de um voo da Jefstar foi forçada a rastejar pelo corredor para sair do avião, em Banguecoque, na Tailândia, depois de a equipa aérea informar que precisava de pagar para obter uma cadeira de rodas.Natalie Curtis, residente em Quennsland, nos Estados Unidos, refere que lhe foi oferecida uma cadeira de rodas especial que cabia nos corredores do avião ao embarcar no voo de Singapura para Banguecoque, na Tailândia, no entanto quando a passageira desembarcou, foi alertada de que era necessário realizar um pagamento para o serviço.