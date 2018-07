Passageiro arrastado por comboio ao longo de 50 metros

Homem ficou preso quando tentava apanhar o transporte no momento da partida.

Um homem de 25 anos ficou preso no comboio e foi arrastado ao longo da plataforma, numa distância superior a 50 metros, quando tentava apanhar o transporte, após ter chegado atrasado, esta segunda-feira.



O jovem, Ravi Salunkhe, decidiu arriscar tentando entrar quando a porta estava a fechar, por forma a não chegar atrasado ao trabalho, na Índia.





#WATCH: Railway Police personnel & passengers save a man's life while he was trying to board a train at Mumbai's Panvel railway station. (CCTV footage) (14.07.18) pic.twitter.com/13DNtlJfaK — ANI (@ANI) July 16, 2018

O momento do incidente foi captado em vídeo pelas câmaras de videovigilância da estação e partilhado no Twitter. No vídeo é possível constatar que o jovem tropeçou ao tentar entrar com a porta a fechar e acabou por ser levado de arrasto ao longo da estação.

No momento em que Ravi ficou preso no comboio, um membro da polícia presenciou o acontecimento e conseguiu salvar o jovem a tempo de não haver ferimentos graves.

De acordo com os relatos de testemunhas ao jornal Mirror, o homem seguia entalado na porta, sendo arrastado com as pernas penduradas entre a plataforma e o comboio.