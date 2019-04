Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passageiro detido após ser apanhado a atirar moedas ao motor do avião para "dar sorte"

Momento foi captado pelas imagens das câmaras de vigilância e divulgado nas redes sociais.

Um passageiro que se preparava para voar na companhia aérea China Hainan Airlines foi detido após ser apanhado a atirar três moedas para o motor do avião... para ter "sorte".



O momento foi captado pelas imagens das câmaras de vigilância. O homem de 31 anos preparava-se para entrar no avião juntamente com a família quando decidiu atirar as moedas.



A superstição do homem acabou por atrasar o voo em cerca de 40 minutos e afetou 101 passageiros, segundo avança a imprensa chinesa.



O homem acabou por ficar detido durante 10 dias por colocar em causa a segurança de todos os passageiros no avião. A mulher e a filha acabaram por seguir viagem até ao destino.