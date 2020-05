Passageiros de voo entre Madrid e Gran Canária indignados com falta de distância de segurança. Veja as imagens

A adaptação às novas medidas e restrições impostas pela pandemia do coronavírus está ainda a ser feita pelas sociedades. Uma das maiores mudanças prende-se com as viagens e a disposição dos passageiros a bordo dos aviões, um local apertado que reúne várias pessoas dentro do mesmo espaço e, em alguns casos, durante várias horas quando falamos em voos de longo curso.



Por vezes, o distanciamento social aconselhado em tempos de Covid-19 pode não ser respeitado. Foi o que aconteceu num voo da Iberia Express, que fazia a ligação entre Madrid e a Gran Canária.







"Onde está a distância de segurança? O avião está quase cheio e não há sequer um assento de separação entre os passageiros", lamentou um viajante na sua conta na rede social do Twitter. O passageiro partilhou um vídeo no qual é possível ver a indignação daqueles que se encontravam a bordo.

Dónde está la distancia de seguridad @Iberia? Va el avión casi completamente lleno y no hay ni siquiera un asiento de separación entre pasajeros. Esto es una VERGÜENZA. @el_pais @eldiarioes @elmundoes pic.twitter.com/HnOJDluCkh — Efrén Hernández (@efren_hr) May 10, 2020

Em declarações, fonte oficial da Iberia Express explicou que a empresa cumpre as diretrizes estabelecidas no decreto do estado de emergência devido ao coronavírus e referiu ainda que possuei um plano de ação contra a covid-19 que garante a segurança dos seus passageiros.

Segundo a empresa, os aviões incluem ainda um sistema de ar que permite a sua renovação a cada dois e três minutos através do filtro HEPA - com "99,9% de eficiência" contra vírus e bactérias. Além disso, explica que reforçou igualmente a desinfeção, a limpeza diária e eliminou serviços de bordo como a venda e distribuição de alimentos.

A companhia aérea refere ainda que durante a baixa ocupação dos voos - devido à mobilidade limitada - ofereceram aos clientes a máxima separação através da alocação gratuita do assento, priorizando a janela e o corredor, e o uso de máscaras, que serão obrigatórias a partir desta segunda-feira.

O governo das Ilhas Canárias dirigiu-se publicamente às companhias aéreas e exigiu que estas cumprissem "os regulamentos que estabelecem a separação adequada de segurança entre os passageiros".