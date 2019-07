Pássaro alimenta cria com beata de cigarro. Imagem devastadora torna-se viral

As imagens de uma ave corta-água a alimentar a cria com uma beata numa praia da Florida, nos Estados Unidos, gerou uma onda de indignação nas redes sociais.

Karen Masson, que tirou e publicou as fotogragias, deixou um pedido online aos fumadores mais descuidados. "Se fuma, por favor, não deixe as suas beatas para trás. É hora de limparmos as nossas praias e deixar de as tratar como um enorme cinzeiro", escreveu.





Imagens "devastadoras", "as pessoas são nojentas" e "é hora de bani-los de todo o lado", foram alguns dos comentários deixados por utilizadores revoltados na publicação de Karen Masson.

A norte-americana foi inundada de pedidos para reproduzir as suas fotos, aos quais ela cedeu, uma vez que "tudo ajuda a levar as pessoas a pensar antes de atirar as beatas".

De acordo com o relatório avançado pela Ocean Conservancy, no ano passado, as beatas são o lixo mais comum encontrado em todas as praias.

Os filtros, que contêm um plástico que não se degrada completamente, provocam uma ameaça ambiental duradoura, principalmente nos oceanos quando são descartados de maneira inadequada.