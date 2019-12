Patrão oferece nove milhões de euros a trabalhadores como bónus no Natal

O Natal chegou mais cedo para os 198 trabalhadores de uma imobiliária localizada em Baltimore, nos Estados Unidos.



O patrão da empresa anunciou na festa de Natal que os seus funcionários iriam receber como bónus desta época do ano nada mais nada menos do que... nove milhões de euros. Esta simpática quantia será dividida consoante os salários e cargos dos trabalhadores. A maioria levará para casa um cheque de cerca de 45 mil euros por mês, mas há quem arrecade um valor de 225 mil euros.





Os trabalhadores ficaram chocados com a novidade. Num vídeo publicado no jornal New York Post, é possível reparar nos rostos de espanto e muitos com algumas lágrimas.

"Eu queria celebrar e tornar isto especial. Eu posso comandar o barco, mas são eles que o levam para a frente", disse o fundador e presidente da empresa ao jornal Baltimore Sun.



Este bónus tem o fim de celebrar uma conquista da empresa. A empresa espalhou-se pelos estados norte-americanos de Maryland, Virginia, Colorado, Louisiana, Nevada, Pennsylvania, Utah e Wisconsin.