Pedófilo condenado autor de música utilizada no filme "Joker"

Gary Glitter, a cumprir pena de 16 anos de prisão por abuso sexual de menores, é o compositor da música "The Hey Song", utilizada nas últimas cenas do filme "Joker".Dada a popularidade que o filme ganhou desde a data da estreia, a utilização desta música gerou uma onda de contestação. Na Internet surgiram alguns rumores de que Glitter poderia receber uma quantia elevada de dinheiro pela utilização da música. Todavia, em declarações ao LA Times, a editora Snapper Musica (uma das detentoras do reportório de Glitter) esclareceu que ex-estrela de rock dos anos 70 não iria receber nada.Também a editora de música Universal Musica Publishing Group, responsável pelos direitos de autor das músicas do filme, garantiu que "não lhe vai pagar 'royalties'" a Gary Glitter.O filme "Joker" protagonizado pelo ator Joaquin Phoenix tem batido recordes. A obra da autoria de Todd Philips já levou mais de 155 espetadores às salas de cinema, rendendo quase 900 mil euros em bilheteiras. Só nos Estados Unidos, na noite de estreia, o filme rendeu 12,1 milhões de euros.